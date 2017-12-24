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Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı
22 Aralık 2017 Cuma Saat 09:18

Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Halkın Partisi ve Temiz Toplum Derneği tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yapılan başvuru ve yazıya hitaben 21 Aralık tarihi itibarı ile muhataplara yazılar yazıldığını belirterk bu yazı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Halkın Partisi ve Temiz Toplum Derneği tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yapılan başvuru ve yazıya hitaben 21 Aralık tarihi itibarı ile muhataplara yazılar yazıldığını belirterk bu yazıları kamuoyu ile paylaştı.

Halkın Partisi ve Temiz Toplum Derneğinin Başbakan Hüseyin Özgürgünün mal varlığının araştırılmasıyla ilgili olarak Meclis Başkanlığına yazı yazdıklarını anımsatan Siber, “25/2008 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 8. Maddesine göre seçimle iş başına gelenler, seçimin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, Bakanlar Kurulu Üyeleri ise atanmalarından itibaren bir ay içerisinde mal bildirimlerini yaparlar. Görevlerinin sona ermesi halinde ise ayrılma tarihinden itibaren 1 ay içinde mal bildirimlerini tekrar Meclis Başkanlığına veririler” hatırlatmasında bulundu.

Meclis Başkanı Siber, söz konusu yasanın, Meclis Başkanlığı’na milletvekillerinin mal varlığında değişiklik olup olmadığını takip etme yetkisi vermediğini, sadece milletvekilinin kendi doldurduğu mal beyanlarını zamanında teslim alma, karşılaştırma ve karşılaştırma sonucu, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğu tespit edilmişse yasal süre zarfında kaynağı belirtilerek Başkanlığa bildirilmemişse, Başsavcılığa suç duyurusunda bulunma yetkisi verdiğinin altını çizdi.

Meclis Başkanı cevabi yazısının devamında “Başbakan Sn. Hüseyin Özgürgün, ilgili Yasanın 8’inci maddesinin ’inci fıkrası uyarınca 28/7/2013 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından süresi içinden mal bildiriminde bulunmuş, fakat henüz görevi sona ermediğinden görev sonu mal bildirimini yapmamıştır. Bu nedenle şu aşamada, Meclis Başkanlığı’nca mal bildirimlerinin karşılaştırılması mümkün değildir. Sn. Özgürgün, seçimin kesinleşmesi ile birlikte Yasanın öngördüğü süre içinde mal bildirimi yapmak zorundadır. Yapılacak yeni mal bildiriminden sonra Meclis Başkanlığı yasanın verdiği görev ve sorumlulukla iki mal bildirimi arasında karşılaştırma yapmaya yetkilidir.

Keza 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası, duyumlara, basın yayın organları tarafından çıkan haberlere dayandırılarak Meclis Başkanlığı’na resen araştırma yapma yetkisi veya göreve başlarken verilen mal bildirimini açma yetkisi vermemektedir.” Dedi.

Mal bildirimlerinin alınmasının, Meclis Başkanlığı tarafından yasaya uygun şekilde takip edildiğini belirten Meclis Başkanı Siber “Bugüne kadar, Cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere, başbakanlar, bakanlar ve tüm milletvekillerinden görev başında ve görev bitiminde eksiksiz mal bildirimleri alınmıştır. Geçmişte bir milletvekilimiz mal bildirimini yasal süre içinde yapmadığı için Meclis Başkanlığı başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuş savcılık tarafından hukuki işlem başlatılmış ve yargı süreci başlatılarak sonuçlandırılmış olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.” İfadelerine yer verdi.

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Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı Haberi

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