Ysk’Dan Uyarı

Yüksek Seçim Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 maddesi gereği, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az onbeş gün öncesine kadar yayımlanabileceğini, onbeşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağını, ilân edilemeyeceğini ve dağıtılamayacağını anımsattı.

Yüksek Seçim Kurulu kamuoyu yoklamalarına ilişkin yazılı açıklamasında “Bu nedenle, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 23 Aralık 2017 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı,

Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” ifadelerine yer verdi.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN

DUYURU NO. 19

Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 maddesi, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az onbeş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine, onbeşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amirdir.

Bu nedenle, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 23 Aralık 2017 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı,

Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur.