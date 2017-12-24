İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslemesi” adına “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganı ile geliştirilen “Kişisel Gelişim Seferberliği”nin ikinci adımı olan “Arp ile Terapi” çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde ilkokullarda başladı.

Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından sunulan terapi programı çerçevesinde Arabahmet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Gelibolu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Şht.Tuncer İlkokulu’na gidildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile böylesi bir projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Arp Sanatçısı Deniz Aker, arp terapinin çocuklar üzerindeki bilimsel etkilerini açıkladı…

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise “Gittiğimiz okullarda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizde gördüğümüz heyecan ve memnuniyet, attığımız adımın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermektedir” dedi.