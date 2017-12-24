Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, kooperatiflerin ülkenin ekonomik kalkınmasının önemli araçlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Tüm sektörlerde kooperatifleşmenin gerekliliğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Ülkemizdeki maliyetleri aşağıya çekebilmek adına malzeme hibelerinin kooperatifler üzerinden yapılması gerekiyor. Bu şekildeki destekler çok isabetli ve maliyeti de düşürücü etki yaratacaktır” dedi.

Ülkede kooperatifleşme yönünde atılan adımlara her gelen hükümetin de katkı koymasıyla iyi yerlere gelineceğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Kooperatifleşme sınırsız desteklemeli ve doğru kararlar vererek, iyi yönetilmelidir” ifadesini kullandı.