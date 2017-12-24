Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 yabancı uyruklu bulundu.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Güzelyurt açıklarında içerisinde çocukların da bulunduğu bir teknenin makine arızası yaptığı bilgisini aldı.

Bilgi üzerine bölgeye KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gittiklerinde arızalanmış isimsiz teknede aralarında çocukların da bulunduğu 43 yabancı uyrukluya ulaştı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 1’i Irak, 42’si Suriye uyruklu olduğu belirlenen kaçakları ve tekneyi Mersin’in Bozyazı ilçesindeki limana getirdi.