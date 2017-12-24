Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler bugün Gönyeli’de yapılan törenle anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 09:30’da Gönyeli Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekili adayları ile Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından anıta çelenklerin konulmasıyla devam edildi. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’nin konuşmasıyla tören tamamlandı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitleri andıklarını ve onları unutmadıklarını belirtti. Benli, Gönyeli’de herkesin farklı farklı görevlerde olduğunu ve ülkenin daha ileriye gitmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Bu ülkeye hizmet edebilme fırsatını nasıl nereden bulduklarını unutmamaları gerektiğini kaydeden Benli, “Bu gün bu zemini bize sağlamak için canlarını feda eden insanları anmak için burada toplandık” diye konuştu.

Benli, törene katılanlara bu sorumluluğu taşıyıp törene katıldıkları için teşekkür etti.

Benli, bugünlerde insanların hüzün duyduğunu ifade ederken hüzün ile de bir yere varılamacağını ülke için herkesin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini belirtti.

Şehitlerin canlarını vererek bu toplumun buralara gelmesini sağladığını ifade eden Benli, bundan sonraki süreçte ülke için çalışacaklarını söyledi.