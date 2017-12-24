Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği işbirliğinde bugün “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma” Paneli düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yoğun bir kartılımla gerçekleşen panelde bazı katılımcılar anılarını paylaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yardımcı Doç.Dr Turgay Bülent Göktürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan panelde Milli Mücadele uğruna Kıbrıs Türk halkının verdiği şanlı direniş vurgulandı.

DAÜ öğrencilerinden Buse Acar’ın gün dolayısıyla şiir okumasının ardından panelde; Emekli Tarih Öğretmeni, Şehit Ailesi Aysel Soykara, Taşkent katliamı tanığı, Şehit Ailesi Ersoy Taluğ, Muratağa-Sandallar-Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ve Malül Gazi, Şehit Ailesi Salih Atagül 21-25 Aralık tarihlerinde Kıbrıs Türküne karşı uygulanan saldırı ve katliamları anlatarak, acı ve gözyaşı dolu o günleri bir daha yaşamak istemediklerini belirttiler.