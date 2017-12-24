Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın üye ülkelere yönelik teditlerinin gölgesinde Kudüs tasarısını görüşecek.

Trump, Mısır’ın sunduğu Kudüs tasarısına olumlu oy verecek ülkeleri yardımları kesmekle tehdit etti.

Trump’ın tehditleri, başta Türkiye olmak üzere dünya ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Trump’ın tehdidinin kabul edilemez olduğunu vurgulayara, “ Tam egemen ve bağımsız hiçbir ülke, ABD’nin tehdidine boyun eğmez” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs oylaması için Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile birlikte New York’a gitmeden önce yaptığı açıklamada “hiçbir onurlu devlet, şerefli millet ABD’nin baskılarına boyun eğmez” şeklinde konuştu.