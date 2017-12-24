Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı

Başbakan Hüseyin Özgürgün eşi Hatice Dilek Karakuzu’dan bugün boşandı.

Başbakan Hüseyin Özgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğulları Başbakan Özgürgün’ün, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşma sonrası boşandığını açıkladı.

Avukat Aşçıoğulları kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada “Sayın Özgürgün, bugün boşandığı eski eşi Hatice Dilek Karakuzu’ya , evlilik birlikteliği süresince edinmiş oldukları, Bellapais sınırları içerisinde henüz ödenmemiş 140 bin İngiliz Sterlini borcu olan ev, bir araba ve Gönyeli’de, paylaşıma tabi olmayan ev içerisindeki ev eşyaları karşılığında 250 bin İngiliz Sterlini ödemeyi kabul etmiş ve tüm bahse konu taşınır ve taşınmaz malları devralmıştır” dedi.

Avukat Şefik Aşçıoğlulları Başbakanın, boşandığı eski eşi Karakuzu’ya bahse konu meblağı 1 Nisan 2018 tarihinde ödeyeceğini de açıkladı.

Açıklamanın devamında “Bunun karşılığında da Sayın Karakuzu, Sayın Özgürgün aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı davayı, Yargıtay’da açtığı istinafı ve Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasını geri çekmeyi kabul etmiştir” denildi.