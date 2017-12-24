Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır

Başbakan Hüseyin Özgürgün, BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda ezici çoğunlukla aldığı kararın, çok önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirterek, kararın, dünya ve bölge tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kudüs tasarısının 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesini İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, ABD’nin, Kudüs’ İsrail’in başkenti ilan etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının, bölgeye ve Ortadoğu barışına dinamit atmak gibi olduğunu ifade ederek, “Daha önce de açıkladığım gibi, bu karar, bütün bölgeyi kana bulayacak tetikleme aracıydı. ABD, çok yanlış ve anlayamadığım bir kararla bunu almıştı. Bu kararın, BM Genel Kurulu’nda geri dönmüş olması, bana göre bölgedeki bu gerilimi ve tansiyonu ortadan kaldırabilecek önemli bir gelişmedir” dedi.

Dünya ülkelerin ortaya koyduğu tavrın, ABD’yi yanlışından döndüren doğru bir karar olduğunu vurgulayan Özgürgün, Kıbrıs’ın da bölgeye yakın olduğuna işaret ederek, bölgenin barış, huzur ve sükunete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Huzur ve sükuneti bozacak hareketlerin bölgede çok kan dökülmesine sebep olacağını kaydeden Başbakan Özgürgün, BM Genel Kurulu’nun büyük bir çoğunlukla, ABD’nin Kudüs kararını geri çevirmesinin bütün dünyada yeni bir dönemi de başlatacağını kaydetti.

Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Bildiğim kadarıyla ABD’nin Kudüs kararı, BM’den dönmüş ilk kararıdır. Yanında çok da ülke yok. ABD’nin en büyük başarısızlığı olarak gözüküyor. Bence bu karar, dünya tarihinde de bir dönüm noktasıdır, Ortadoğu’nun tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Bugün gelinen nokta memnuniyet vericidir. BM Genel Kurulu böyle önemli bir karar almıştır. İnşallah bu çeşit adımlar bir daha bölgemizde atılmaz. Çünkü Kıbrıs bölgeye çok yakın. Bölgedeki huzursuzluk şu ya da bu şekilde bize de sıçrayabilir diye düşünüyorum. İnşallah, bölgede istikrarı bozcu, barışı ortadan kaldırıcı adımlar atılmaz, kararlar alınmaz ve bir daha bu gerginlikler yaşanmaz”

Başbakan Özgürgün, hem bölgede hem dünyada barış ve huzura ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu barış, Türk Silahlı Kuvvetleri ve anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs’ta 1974’den beri yaşanıyor, var. Diğer bölgelerde de örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs konusundaki çabalarının çok önemli olduğunu, BM’den çıkan bu kararda da etkin olduğunu sözlerine ekledi.