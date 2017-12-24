Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor.

Hafta kapsamında bugün Ayvasıl Şehitleri, Türkeli Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören saat 09.30’da çelenklerin anıta sunulması ile başladı.Törende, saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra Alayköy İlkokulu öğrencisi Rahime Beyza Düzgün ‘Şehitlerimize Ağıt’ adlı şiiri okudu.

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Sekreter Yardımıcısı Ceyhan Cambaz, Rum-Yunan ikilisinin 54 yıl önce Kıbrıs Türk Halkı’nı yok etmek için başlattığı barbarlığı asla unutmayacaklarını söyledi.

Rum-Yunan ikilisinin son zamanlarda yürüttüğü sinsi planlar ile Akritas Planı’nın 2’inci safhasını planladığını kaydeden Cambaz, Kıbrıs Türk Halkı’nın KKTC topraklarında yüzlerce kefensiz şehit, mücahit ve Mehmetçik sayesinde düşman korukusu olmadan yaşam sürdüğüne dikkati çekti.

Törende son konuşmayı yapan 39’uncu Topçu Alay Komutanlığından Topçu ÜsteğmenYunus Emre Karakaya ise, gelecek neslin geçmişi unutmadan ve yaşananları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin bilinmesi, anlaşılması ve anılmasının önemine işaret etti.

Üsteğmen Karakaya, ‘Kıbrıs Türkü’nün 21 -25 Aralık 1963 Kanlı Noelinde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele tarihin onurlu ve kahramanca direnişlerinden bir tanesidir’ diye konuştu.

1963-1974 yılları arasında adada Türk kimliğini ve varlığını koruma adına Kıbrıs Türk Mücahit ve Mücahidelerinin örnek direniş ve dayanışma sergilediklerini kaydeden Üsteğmen Karakaya, ecdadlarına ait olan Türkün mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz 1974 günü anavatan ve mehmetçiye kavuşmanın sevincini yaşadığını anlattı.