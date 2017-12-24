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23 Aralık 2017 Cumartesi Saat 09:39
Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine insani yardımların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceği ele alındı. Cumhurbaşka
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Suriye’nin Doğu Guta bölgesine insani yardımların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceği ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın bugün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ana gündemini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Kudüs oylamasının yanı sıra Doğu Guta’daki insani dram oluşturdu.
Doğu Guta’daki koşulların kötüleşmesinden duyulan endişenin dile getirildiği görüşmede, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve koşulların iyileştirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.
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