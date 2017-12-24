Bugün Dünya Paramedikler Günü.

Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, gün nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret ederek, hem çalışmalarını aktardı, hem de sorunlarını dile getirdi.

Kabulde konuşan Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, paramediklerin, acil sağlık hizmetlerinde değerli bir işgücü oldukları ifade ederek, KKTC’deki 112 Hızır Servisi’nin yıllarca devam eden çalışmalar sonucu çok iyi bir duruma geldiğini söyledi.

Arifoğlu; polis, itfaiye, sivil savunma ve ambulans hizmetlerinin tek çatı altında toplanması gerektiğini de kaydederek, genel sağlık sigortası ve hasta haklarında da bir an önce düzenleme yapılmasının önemini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği Başkanı Mehmet Ali Önal da, paramediklerin, hastaneye uşmasından önce yaralı veya hastaya en kaliteli acil müdahaleyi yapan profesyonel sağlık görevlileri olduğunu söyledi.

Önal, sayı bakımından yeterli olmadıklarını dile getirerek, her ambulansta 2 paramedik bulunması gerektiğini, ancak yasal zorluklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

112 Hızır Sorumlu Doktoru Naciye Nami Biricik de, en büyük sorunlarının, yasa eksikliği olduğunu belirtti.

Biricik, 13 yeni paramediğin göreve başladığını dile getirerek, 2004’te 10 olan istasyon sayısının 17’ye çıktığını, kontrol ve takiplerin de 112 komuta merkezince yürütüldüğünü anlattı.

112 Hızır Başhemşiresi Çiğdem Adataş Şeşen de, yasanın önemine vurgu yaptı ve yasanın geçmesiyle sistemin çok daha iyi çalışacağını belirtti.

Şeşen, acil hizmetlerde hastane öncesi müdahalenin çok önemli olduğunu da vurguladı.