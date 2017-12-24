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Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun
23 Aralık 2017 Cumartesi Saat 09:40

Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesine ilişkin, "Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesine ilişkin, “Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

“Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı paylaşımları İngilizce ve Arapça olarak da yaptı.

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Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun Haberi

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Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesine ilişkin, "Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlu...
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