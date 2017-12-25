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Özkurt: Brt Çok Önemli Bir İletişim Aracı Oldu
25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 09:32

Özkurt: Brt Çok Önemli Bir İletişim Aracı Oldu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 54 yaşında... Her yıl kendini geliştirerek kamu yayıncılığını sorumluluk ilkesiyle birleştiren BRT, halkın sesi olmaya devam ediyor. 1963 yılında yayın hayatına sadece bir radyo kanalı olarak başlayan BRT b

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 54 yaşında…

Her yıl kendini geliştirerek kamu yayıncılığını sorumluluk ilkesiyle birleştiren BRT, halkın sesi olmaya devam ediyor.

1963 yılında yayın hayatına sadece bir radyo kanalı olarak başlayan BRT bugün  radyo ve televizyon kanallarıyla dünyaya yayın yapıyor.

Her yıl biraz daha gelişerek kamu yayıncılığını sorumluluk ilkesi çerçevesinde sürdüren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, halkın her beklentisine yanıt vermek için çalışıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda 25 Aralık 1963’ün , Kıbrıs Türkü’nün haklı gururunun yaşandığı gün olduğuna işaret etti..

“O karanlık ve zor günlerde, “Bayrak! Bayrak! Bayrak!” diyerek yola çıkan, bir avuç kahraman, kurdukları radyoyla Kıbrıs Türkü’ne yalnızca ses değil; yeni bir nefes, yeşeren bir umut ve heyecan olmuşlardı.” diyen Özkurt, büyük bir azmin sonucu kurulan Bayrak Radyosunun, kısa sürede televizyonunu da yanına alarak, Kıbrıs için önemli bir iletişim kaynağı olduğunu vurguladı.

“Kaliteli ve güçlü içeriğimizle, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak, KKTC’nin en iyi şekilde tanıtılması ve sesinin yurt dışında duyulması adına üzerimize düşen ne varsa, eksiksiz bir disiplinle yerine getirmeye çalışıyoruz” diyen Meryem Özkurt, Kurumun, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini benimseyerek kamu yayıncılığı sorumluluğunu yerine getirdiğine işaret etti.

Meryem Özkurt mesajında “Kullandığımız  teknolojiler ve uydu yayınları sayesinde, sesimizi sadece Kıbrıs’a değil dünyaya duyuruyoruz. Yeni yılda, yeni alt yapı yatırımları yapmayı planlıyor ve hız kesmeden gelişerek büyümeye odaklanıyoruz” dedi.

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