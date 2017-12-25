Ercan İstanbul Uçağına Bomba Araması

Ercan Havalimanında, saat 22: 00 sıralarında, Ercan -İstanbul seferini yapacak olan Türk Hava Yollarına ait uçak pisten havalanacağı sırada, uçakta bulunan bir yolcunun panik atak geçirmesi üzerine uçak havalanmadan geri döndü.

Panik atak geçiren yolcu ve arkadaşının uçaktan inmek istemesi üzerine, söz konusu şahıslar uçaktan indirilerek polis nezaretine alındı.

Uçağın kaptanı, bu iki yolcunun hareketlerinden şüphelenmesi üzerine uçakta tedbir amaçlı bomba araması istedi. Tüm yolcular bomba araması için uçaktan indirilmiştir.

Uçakta bomba uzmanı ekipleri tarafından arama yapılacaktır.