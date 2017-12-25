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Siber’İn Mal Bildirim Yasası” İle İlgili Açıklaması
25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 09:32

Siber’İn Mal Bildirim Yasası” İle İlgili Açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, "Mal Bildirim Yasası" ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Siber, "Mal Bildirim Yasası" ile ilgili Meclis Başkanlığı'nın yetkilerini daha önce açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, “Mal Bildirim Yasası” ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Siber, “Mal Bildirim Yasası” ile ilgili Meclis Başkanlığı’nın yetkilerini daha önce açıkladığını anımsattı.

Meclis Başkanı Siber şöyle devam etti; “Temiz toplum, Temiz siyaset konusunda yasal yetkilerimi kullanmaktan gerek Başbakanlık gerekse Meclis Başkanlığı görevlerimde hiç kaçınmadım. Bu konularda ne kadar hassas olduğumu halkımız tarafından gayet iyi bilindiği inancındayım. Ama belli oluyor ki bazı kesimlerin bu yasayla ilgili görevimi yerine getirip getirmediğim konusunda hala şüpheleri var. O nedenle bir kez daha bu sayfada izah etmeyi uygun buldum. Yasa, Meclis Başkanı’na göreve başlarken ve görev bitiminde vekilin tamamen kendi iradesi ile doldurduğu mal bildirimlerini karşılaştırma yetkisi vermektedir. Yani yasa, Meclis Başkanı’na, vekilin göreve başlarken verdiği mal bildirimini açma yetkisi vermiyor; yasa iki mal bildirimi verildikten sonra ikisini birlikte açma ve karşılaştırma yetkisi veriyor. Yasa ayrıca, “Mal değişikliği olmuşsa vekil 1 ay içinde bildirmek zorundadır. ” diyor.

Yani milletvekilleri görevleri süresince mülkiyetlerinde değişiklik oluduğunda mal bildirimlerini başkanlıktan talep eder ve değişikliği yazar. Meclis Başkanı karşılaştırma sonucu değişiklik tesbit etmişse, bu değişikliğin bir aylık sürede bildirilip bildirilmediğini de tesbit eder. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için ise, görev bitiminde ikinci mal bildiriminin alınması gerekmektedir. Meclis Başkanı’nın karşılaştırma yapmak için vekilden görevi bitmeden ikinci mal bildirimini isteme yetkisi yoktur. Bankada kaynağı izah edilmemiş para varsa, araştırma isteme ve savcılığa bildirime yetkisinin, Para Kambiyo Dairesi’nde olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Saygılarımla.”

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Siber’İn Mal Bildirim Yasası” İle İlgili Açıklaması Haberi

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