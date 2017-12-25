Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz Oldu

Uzlaşım Derneği’nin, bugün gerçekleştirilen 7. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı görev dağılımında Nüket Gündüz dernek başkanlığı görevine getirildi.

Uzlaşım Derneği binasında gerçekleştirilen derneğin olağan genel kurulu, açılışın ardından divan başkanlığına Talat Kürşat, divan sekreterliğine Asuman Bolkan ve Eda Hançer Akkor getirildi.

Derneğin faaliyet raporunun genel kurula sunulmasının ardından, derneğin mali raporu sunuldu ve genel kurul tarafından oylanarak aklandı. Yeni dernekler yasasına göre yenilenen dernek tüzüğü genel kurulun onayına sunularak kabul edildi.

Yapılan görev dağılımına göre dernek başkanlığına Nüket Gündüz getirilirken, asbaşkan olarak Evren Caner ve Derviş Yaşar Baha, diğer yönetim kurulu üyeleri Tanur Tsiknakis, Asuman Bolkan, Ahmet Adalıer olarak belirlendi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Ülvan Polili ve Canan Öztoprak oldu.

Disiplin Kurulu; Talat Kürşat, Solmaz Çerkez ve Nafiye Günalp’tan oluşurken, yedek üye ise Güzin İnce oldu.

Denetleme Kurulu; Adil Küçük, Ayşe Berkut ve Sevgen Eylem’den oluşurken, yedek üye ise Cemal Dermuş oldu.