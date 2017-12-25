Yemen’Deki Durum

Yemen’de Husiler, eski cumhurbaşkanı Salih yanlısı güçlerden 120 kişiyi serbest bıraktı.

Husilerin devlet işlerinin idaresi için kurduğu, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Yüksek Siyasi Konsey’in söz konusu kişiler hakkındaki af kararı sonrasında bu adımın atıldığı belirtildi.

Salih’in daha önce başkanlık ettiği Genel Halk Kongresi, çok sayıda yönetici ve mensubunun bu süreçte Husiler tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.