Esin, Gururumuz Oldu

Son 30 yılın en büyük derecesi ile Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi Esin Terzioğlu, Gürcistan’da gerçekleşen Miss Diamond of the World 2017 Dünya Güzellik Yarışmasında Dünya üçüncülüğü ile taçlandı. Macaristan’nın Kraliçe seçildiği gecede Terzioğlu KKTC’yi temsil ederek, KKTC’nin son 30 yılda Dünya yarışmalarında aldığı en büyük derece ile taçland