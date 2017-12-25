Ebys’Ye Tepki

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC’de kurulması planlanan “Elektronik Belge Yönetim Sistemini” eleştirdi.

Bu sistemle öğrencilerin, öğretmenlerin, okulların ve vatandaşların kişisel bilgilerinin Ankara ile kurulan ortak portala aktarılacağını iddia eden Elcil, “KTÖS, güvenilir olmayan bu projenin parçası olmayacak” dedi.

Projenin hayata geçmesi için düzenlenen Elektronik Belge Yönetim Sistemi standart kullanıcı eğitim seminerlerine sendikal bir eylem olarak katılmayacaklarını bildiren Elcil, “Türkiye’ye bağlı bir sistem değil, sadece Kıbrıslı Türk toplumuna ait bir sistemin kurulmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.