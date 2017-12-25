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Veteriner Hekimler Birliği, Wva Üyesi Oldu
25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 17:54

Veteriner Hekimler Birliği, Wva Üyesi Oldu

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, altı aydan beridir sürdürdüğü Dünya Veteriner Hekimler Birliği’ne üyelik çalışmalarında sona geldi. Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, 6 kıtada 95 ülkenin kurucu üyesi, 500 bine aşkı

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, altı aydan beridir sürdürdüğü Dünya Veteriner Hekimler Birliği’ne üyelik çalışmalarında sona geldi.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, 6 kıtada 95 ülkenin kurucu üyesi, 500 bine aşkın Veteriner Hekimi temsil eden Dünya Veteriner Hekimler Birliği’ne kurucu üye olmayı başardı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet.Hek. Umut Sayılı’nın açıklamasına göre uluslararası alanda KKTC’yi temsil etme hakkına sahip olacak olan Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, uluslararası alanda yürütülen çalışmalara katılma şansı bulacak.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği’ne kurucu üye olmakla, büyük bir adım attıklarına değinen Sayılı, her yıl çeşitli ülkelerde düzenlenen kongrelere katılım hakkına sahip olacaklarını da belirtti.

Bir uluslararası ağa bağlanıp, mesleki ve bilimsel yayınlardan anında haberdar olacak olan Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, bu avantajlardan kendi üyelerine de yarar sağlayacak.

Çeşitli ülkelerde kongreler düzenlendiğine vurgu yapan Sayılı, üye sıfatı altında bu kongrelere katılabileceklerini belirtti. Dünya Veteriner Hekimler Birliği organizasyonlarında oy haklarının olacağını dile getiren Sayılı, ‘’üyelerimizin dünyaya açılacak bir kapısı olacak ve bu yolu kullanarak belirli kriterler çerçevesinde öğrencilerin de burs hakkı kazanacak.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet.Hek. Umut Sayılı hedeflerinin, Avrupa’daki Veteriner Hekim Birliklerine üyelik olduğunu da söyleyerek, bu alanda çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yaptı.

Sayılı açıklamasında şu sözlere yer verdi; ‘’Hedefimiz Avrupa’daki Veteriner Birliklerinden olan Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Federasyonu‘na üyeliktir. Dünyanın her yerinde çeşitli kongreler düzenleniyor. Bilgi paylaşımı ve Avrupa’daki yeniliklerden haberdar olma, bizler için önem arz ediyor.’’
Başkan Vet.Hek. Umut Sayılı, Veteriner Tıbbı Ürünler Yasası için büyük çaba sarf ettiklerine değinerek, yasanın meclisten geçmesi için çok uğraştıklarını fakat meclisten alt komiteye geri gönderildiğini hatırlattı.
Sayılı, ‘’geçtiğimiz dönem bu yasa için çok uğraştık. Eczacıların itirazı yüzünden alt komiteden geçti ama meclis genel kurulundan geri döndü. Zaman aşımına uğradı. Bu yasa çok önemli bir yasadır. Biz bu konuda çok uğraş verdik ve yeniden çalışma yaptık. Seçim sonrası ilk sırada meclisin gündemine almak hedefindeyiz. Hem hayvan hem de halk sağlığını etkileyen bu yasanın ivedilikle meclisten geçmesi elzemdir.’’ dedi.

Ülkemizde kontrolsüz ilaç satışı olduğuna vurgu yapan Sayılı, bu yasa ile birlikte ilaçların ithalatından satıcıya ulaşmasına kadar olan süreci Veteriner Dairesi ve veteriner hekimler kontrolü ile tek çatı altına toplamayı hedeflediklerini söyledi.

İthalatından son kullanıma kadar Veteriner Dairesi ve veteriner hekimlerin kontrolünde olması için mücadele verdikleri yasanın, aslında daha çok halk sağlığını koruyan bir yasa olduğuna dikkati çeken Sayılı, halkın bu konuda bilinçsiz olduğunu söyledi.

‘Reçetesiz satış yapılmaması için mücadelemiz devam edecektir’ diyen Sayılı, ticari kaygılardan dolayı henüz bu yasayı Meclis’ten geçiremedikleri için isyan etti. “Bu kadar küçük ülkede neden bu yasa geçmiyor” sorusu ile karşılaştıklarını söyleyen Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet.Hek. Umut Sayılı, kanser vakalarının gün geçtikçe arttığını da hatırlattı.

Sayılı şöyle devam etti; “Biz bu yasa tasarısını Avrupa’daki örneklerine göre tasarladık. Yani dünyada nasılsa, öyle yaptık. Türkiye’de de bu yasa uygulanıyor. Türkiye bir adım öteye giderek, E-reçeteye geçiyor. Türkiye, 2011 yılında geçen AB uyum yasaları çerçevesinde E-reçeteye geçip, olayı tamamen kontrol altına almayı hedefliyor. Veteriner Hekimler olarak kedi köpek gibi hayvanlarda birçok yanlış uygulamaya şahit oluyoruz. Özellikle yanlış aşı ve dış parazit uygulamaları ölümcül sonuçlara yol açıyor. Et ve süt ürünleri konusunda halkın sağlığı ciddi tehdit altındadır. Reçetesiz satılan ilaçlar bilinçsiz bir şekilde kullanılıyor. Bu tasarının bir an önce Meclisten geçmesi şarttır.”

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