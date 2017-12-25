Akıncı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı, Pir Sultan Abdal Derneği eş başkanları Selver Kaya ve Gazi Gök başkanlığındaki d