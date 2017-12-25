Sabit Hatlarda Arıza!

Lefkoşa ve Gazimağusa arasındaki fiber optik kablolarda meydana gelen arızadan dolayı Gazimağusa ve İskel bölgesindeki sabit hatlarda sorunlar yaşanıyor.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre; Lefkoşa-Gazimağusa arasında bulunan, fiber optik kablo hasar gördü. Bu nedenle, Gazimağusa ve İskele bölgelerindeki sabit telefon hatları çalışmıyor.

Vatandaşların arıza giderilene kadar, Gazimağusa polis müdürlüğüne ulaşmak için 0548 811 4000 ve İskele polis müdürlüğüne ulaşmak için ise 0548 811 7000 çağrı numaralı hatları kullanmaları gerekiyor.