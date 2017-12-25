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27 Aralık Atatürk Koşuları Çarşamba Günü Yapılacak
25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 17:54

27 Aralık Atatürk Koşuları Çarşamba Günü Yapılacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gidişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “27 Aralık Atatürk Koşuları”, çarşamba günü 5 ilçede yapılacak. Lefkoşa Kaymakamlığı bu yıl Lefkoşa’da 27 Aralık koşular

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gidişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “27 Aralık Atatürk Koşuları”, çarşamba günü 5 ilçede yapılacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı bu yıl Lefkoşa’da 27 Aralık koşularının yapılmayacağını açıklarken geri kalan 5 ilçede koşular ve törenler düzenlenecek.

Gazimağusa
Gazimağusa’da merkez okullarının katılımıyla gerçekleşecek Atatürk koşuları 27 Aralık Çarşamba günü minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride olacak. Koşular öncesi saat 09.00’da öğrenciler tarafından Zafer Anıtı önüne çelenk konulacak.

Girne
Girne’deki koşu saat 09.30’da başlayacak ve başlangıç noktaları her kategori için ayrı olacak. Tüm koşular Atatürk Büstü önünde tamamlanacak.

Güzelyurt
Güzelyurt’taki koşu öncesinde saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtında tören yapılacak.

Lefke
Lefke’de Atatürk Koşusu 10.00’da, Lefke Bucak Binası önünde yer alacak törenin ardından başlayacak. Koşular ilkokul, ortaokul, lise ve büyükler kategorilerinde kızlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yapılacak.

İskele
İskele’deyse 27 Aralık koşuları öncesinde Bekirpaşa Lisesi öğrencileri bölgedeki saat 10.00’da tüm okullar adına Atatürk bütüne çelek koyacak. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Hasan Soyer konuşma yapacak. Koşular 10.30’da Ecevit Meydanından başlayacak ve Sadıkoğlu Petrol önünde sona erecek.

Yarışların ardından ödül ve madalya töreni Belediye Gazinosu’nda yer alacak.

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27 Aralık Atatürk Koşuları Çarşamba Günü Yapılacak Haberi

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