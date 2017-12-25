Önümüzdeki Günlerde Hava Bulutlu Olacak

Havanın önümüzdeki günlerde bulutlu olması ve sıcaklığın 18-21 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin 26 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre bu sürede ülke alçak basınç sistemi ile serin ve neml