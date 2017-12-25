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25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 17:54
Önümüzdeki Günlerde Hava Bulutlu Olacak
Havanın önümüzdeki günlerde bulutlu olması ve sıcaklığın 18-21 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin 26 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre bu sürede ülke alçak basınç sistemi ile serin ve neml
Havanın önümüzdeki günlerde bulutlu olması ve sıcaklığın 18-21 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre bu sürede ülke alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; çarşamba sabah saatleri sisli olacak.Rüzgar ise orta kuvvette esecek.
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