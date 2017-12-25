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Ulvi Keser’İn “Nazife’Nin Hayatı” Kitabı Yayımlandı
25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 17:54

Ulvi Keser’İn “Nazife’Nin Hayatı” Kitabı Yayımlandı

Prof. Dr. Ulvi Keser’in “Nazife’nin Hayatı” kitabı yayımlandı. Kitap İnönü doğumlu, “Nazife Hasan Hacı Ahmet” olarak da bilinen Nazife Hüseyin’in hayatını konu alıyor. Araplara satılan Nazife Hüseyin’in yaşamını “Acı,

Prof. Dr. Ulvi Keser’in “Nazife’nin Hayatı” kitabı yayımlandı.

Kitap İnönü doğumlu, “Nazife Hasan Hacı Ahmet” olarak da bilinen Nazife Hüseyin’in hayatını konu alıyor.

Araplara satılan Nazife Hüseyin’in yaşamını “Acı, Gözyaşı, Ezgi Nazife’nin Hayatı” adlı kitabında anlatan Prof. Dr. Ulvi Keser, kitapla ilgili notunda şu ifadeleri kullandı:
“Nazife’nin hikayesini bu çalışma çerçevesinde ta Birinci Dünya Savaşı sürecinden başlayarak Kıbrıs kronolojisinin içinde okuyacaksınız. Yüreğiniz biraz yanacak, biraz acıyacak, çokça düşündürecek ve bakarken göremediğimiz, gördüğümüz ama anlamadığımız, anladığımız ama bilmezden geldiğimiz Kıbrıs gerçeklerinden ya da hayatın gerçeklerinden biriyle yüzleşmek belki sizi de insan olarak hicap duymaya itecek. Ne güzel eğer bunu başarabilirsek.”

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Ulvi Keser’İn “Nazife’Nin Hayatı” Kitabı Yayımlandı Haberi

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