İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!

İzmir Körfezi'nde richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Ka