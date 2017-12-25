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İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!
25 Aralık 2017 Pazartesi Saat 17:54

İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!

İzmir Körfezi'nde richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Ka

İzmir Körfezi’nde richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

İzmir Körfezi’nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsüdepremin bugün saat 08.13’te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi, paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem! Haberi

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İzmir Körfezi’Nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem!
İzmir Körfezi'nde richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Ka...
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