Ysk’Dan Uyarı

Yüksek Seçim Kurulu, hatalı isim, hatalı kimlik numarası ve hatalı adreslerinin düzeltilmesi için bildirimler yapılmadığı takdirde, bazı seçmen kartlarının yanlış isim veya yanlış adreslere dağıtılmasının önlenmesi mümkün olamayacağını açıkladı.

YSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yüksek Seçim Kurulu, sandık seçmen listelerini oluştururken seçmen kütüklerinde mevcut olan bilgilerle hareket etmektedir. Bir kişinin vefat ettiği Yüksek Seçim Kuruluna veya Kaymakamlığa bildirilmediği takdirde, kaydının seçmen kütüğünden çıkarılması mümkün değildir.

Yurt dışında vefat eden bir kişinin vefatı da KKTC resmi kurumlarına bildirilmediği takdirde, bu vefattan resmi kurumların bilgisi olamayacaktır.

Vatandaşların seçim dönemleri dışında, İlçe Seçim Kurullarına her zaman; seçim döneminde ise, seçmen listelerinin askıya alındığı tarihlerde, ilgili İlçe Seçim Kurullarına ve askı yerlerindeki görevlilere seçmen kütüklerinde yer alan hatalı isim, hatalı kimlik numarası ve hatalı adreslerinin düzeltilmesi için bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu bildirimler yapılmadığı takdirde, bazı seçmen kartlarının yanlış isim veya yanlış adreslere dağıtılmasının önlenmesi mümkün olamayacaktır.”