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Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
26 Aralık 2017 Salı Saat 09:24

Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru

5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi uyarınca, “yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmaları, oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabilir; on beşinci günden sonra hiçbir şekild

5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 maddesi uyarınca, “yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmaları, oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabilir; on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamaz, ilan edilemez ve dağıtılamaz”.

23/12/2017 tarihinden itibaren kamuoyu araştırmalarının yayımlanması, ilan edilmesi ve dağıtılması yasak kapsamındadır. Buna rağmen kamuoyu araştırmalarının halen devam ettiği konusunda bilgiler alınmaktadır.

Aynı Yasa’nın 187 A maddesi altında, yasaklanan dönemde kamuoyu yoklama ve araştırmalarını yayımlayan, ilan eden veya duyuranlar suç işlemiş olurlar.

Bu yasal durum ışığında, herhangi bir yasal soruşturmaya tabi olmamak için seçmenlerin kamuoyu araştırması maksatları ile kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermemeleri gerektiği duyurulur.

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Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru Haberi

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