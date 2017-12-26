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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
26 Aralık 2017 Salı Saat 09:24

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve yakınları için yemek düzenledi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazinosu’nda bugün yer alan yemeğe Si

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve yakınları için yemek düzenledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazinosu’nda bugün yer alan yemeğe Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre yemekte Sivil Savunma Başkanı Çelebi, Dernek Başkanı Benan ve şehit yakınları adına Dernek Başkan Yardımcısı Seyhan Cambaz birer konuşma yaptı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi yemek öncesi yaptığı konuşmada, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftasını herkesin idrak ettiğini vurgulayarak, o zamanlarda yaşananları kalplerinde hissettiklerini söyledi.
Hafta dolayısıyla bir çok etkinlik yapıldığına dikkat çeken Çelebi, gençler arasında yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasından çok etkilendiğini dile getirdi. Bir insanın, yüreğinde yaşananları hissetmemesi halinde kaleminden o dizelerin ve satırların çıkamayacağına dikkat çeken Çelebi, gelecek nesillere Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinin anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Çelebi, Mehmet Akif Ersoy’un şehitleri anlatırken, “Vatan için ölmekse kaderim, ben böyle kaderin ellerinden öperim” ifadelerini kullandığını, aziz şehitlerimizin de bu düşünce ile mücadele ederek, şehit düştüklerini hatırlattı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, “Şehit Hüseyin Ruso, Parlamenterimiz Cengiz Ratip, Erdoğan Rifat, Üsteğmenimiz Mustafa Orhan ve daha ismini sayamayacağım aziz şehitlerimizin, ailelerinin ırzını namusunu korumak, vatanına ve milletine sahip çıkmak için, sayılı bir kaç mermi ile yapılan saldırılara karşı canlarını siper ettiler” dedi.
“1974 Mutlu Barış Harekatı ile aziz şehitlerimizin arasına, Mehmetçiğin aziz ruhu da katıldı” diyen Çelebi, “Bugün onların yaptıkları fedakarlıklar sayesinde güven içerisinde ülkemizde dolaşabiliyor, çocuklarımızı güvenli okullarda okutabiliyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan Çelebi, can güvenliğinden emin olarak yaşayabilmeyi aziz şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını vurgulayarak, şehitlerin aziz ruhları önünde saygı ile eğildiğini söyledi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğuna vurgu yaptı.

Özgürlük mücadelesinde başarıya ulaşmada en büyük payın, vatan, bayrak, sancak ve toprak uğruna canlarını veren aziz şehitler olduğunu ifade eden Benan, 21 Aralık tarihinin Kıbrıs Türkü’nün var olabilmek için mücadele ettiği ve şehitlerin kahramanlıklarıyla gurur duyulan bir gün olduğunu söyledi.

Gürsel Benan, ülkede rahat konuşmayı, sokaklarda özgürce dolaşabilmeyi, kahramanca mücadele eden şehitlere ve gazilere borçlu olduklarına dikkat çekti. Egemenliğin ve özgürlüğün ifadesi olan devletin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Benan, “Bu emaneti taşımak, bizim boynumuzun borcudur” dedi.
Benan, kendilerine böyle bir günde kucak açan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi’ye, dernek ve şehit aileleri adına teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Seyhan Cambaz ise konuşmasında, Türk halkının Kıbrıs adasındaki kutsal varoluş mücadelesi ile bu mücadelede kahramanca dik duruşunu ve acılarını 1956-1963 dönemi ile 1974 yıllarına kadar sürdürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının vatan ve bayrak özlemini daima canlı tuttuğunu ve bu uğurda bir çok can verdiğini hatırlatan Cambaz, bugün ülkede düşman korkusu duymadan özgür bir şekilde yaşamayı, Anadolu’nun bağrından kopan yiğit Mehmetçiğe, malül gazilere ve kahraman şehitlere borçlu olduklarını vurguladı.
Kahraman şehit eşlerinin, dayanılmaz acılarla dolu cesur bir direniş göstererek, yetim çocuklarını vatan için iyi bir şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Cambaz, “Şehit aileleri olarak bizler, Anavatan Türkiyemize, onun bağrından kopan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Güvenlik Kuvvetlerimize sonsuz inanç ve bağlılıklarımızı yineleriz” dedi.

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek Haberi

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