Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, vatan uğruna kanlarını akıtan ve barışın simgesi haline gelen tüm Kıbrıs şehitlerini rahmetle andı.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Arıcı, Kıbrıs’ta verilen mücadeleye işaret etti ve ülkücü Türk gençlerinin atalar mirası Kıbrıs’ın en büyük emanetçisi olduklarını kaydetti.