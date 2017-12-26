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Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
Suriye İnsan Hakları Ağı , Beşşar Esed rejiminin Temmuz 2012- Kasım 2017 arasında sivillere karşı en az 68 bin 334 varil bombası saldırısı düzenlediğini açıkladı.
SNHR, Esed rejiminin söz konusu dönemde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde sivil yerleşim yerlerine attığı varil bombalarına ilişkin rapor yayımladı.
Rapora göre, rejim güçleri, 2012’de 2 bin 314 , 2013’te 14 bin 976, 2014’te 14 bin 837, 2015’te 17 bin 318, 2016’da 12 bin 958 ve 2017’nin 11 ayında 5 bin 931 varil bombası kullandı.
Rejim güçleri, başkent Şam ve kırsalına 22 bin 149 varil bombası saldırısı düzenledi.
Suriye’nin kuzeyindeki Halep ili de rejim güçlerinin 13 bin 436 varil bombası saldırısına maruz kaldı
Dera’ya 9 bin 901, Hama’ya 8 bin 482, İdlib’e 7 bin 682, Humus’a 3 bin 598, Lazkiye’ye 2 bin 17, Deyrizor’a 355, Kuneytra’ya 323, Rakka’ya 258, Haseke’ye 81 ve Suveyda’ya 52 saldırı düzenlendi.
Rapora göre, varil bombaları ilk defa İdlib ilinin Salkin ilçesine 2012’nin ekim ayında atıldı.
Raporda rejimin varil bombalı saldırılarında 10 bin 763 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ölenlerinden bin 734’ünün çocuklar, bin 689’unun kadınlardan oluştuğu belirtildi.
Ağın raporunda, söz konusu dönemde 76 sağlık merkezi, 140 okul, 160 mescit ve 50 pazar yerine varil bombası atıldığına işaret edildi.
Raporda varil bombalarını sistematik, büyük çapta ve yaygın olarak kullanan rejimin insanlığa karşı suç işlediği vurgulandı.
Rejime silah ambargosu uygulanması gerektiğine dikkat çekilen raporda, para ve silah desteği sağlayan kişi ve kurumların yargılanması çağrısı yapıldı.
Rejim, 50 dolar kadar düşük maliyeti ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.
Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre varil, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.
Atılış şekli askeri terminolojide “serbest düşüş ilkesi” olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans