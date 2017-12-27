İzcan : Halka Hizmete Hazırız

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, TKP Yeni Güçler ittifakı’nın, deneyimli kadroları ve halktan yana, emek yanlısı programıyla, halka hizmet etmeye hazır olduğunu belirtti.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı ve Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, bazı adayların oy isteme şekillerini eleştirdi.

İzcan, “Sınıflar arası gelir adaletsizliğini ortadan kaldırıp, fakirle zengin arasındaki uçurumu daraltma öncelikli görevlerimiz arasındadır” dedi.

“Düzeni değiştireceğiz” diyen İzzet İzcan, 7 Ocak seçimlerinin ülke için yeni bir başlangıç olacağını vurguladı.