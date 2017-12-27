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27 Aralık 2017 Çarşamba Saat 19:37
Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Doğancı’da yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’ne gore, proje çalışmaları nedeniyle Doğancı’ya sabah 9’dan itibaren 3 saat elektrik verilemeyecek.
Doğancı’da yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’ne gore, proje çalışmaları nedeniyle Doğancı’ya sabah 9’dan itibaren 3 saat elektrik verilemeyecek.
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