Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası çağdaş ve laik eğitim istemi ile Cumhuriyet Meclisi önünde bugün eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, ülkede yıllardır her alanda dayatmalarda bulunulduğu savunuldu.

Sendikanın tüm dayatmöalara karşı direnmeye devam edeceği ifade edilenb açıklamada, “ Çağdaş, laik, demokratik eğitim ve toplum yapımızın dönüştürülerek muhafazakarlaştırılmaya çalışılmaktadır. Biz öğretmenler bir kez daha ortaya koymak isteriz ki buna izin vermeyeceğiz. Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, Çağdaş, demokratik toplum için, Saygın, aydın, özgür öğretmen için, İnsanca bir geçim ve yaşam için, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.