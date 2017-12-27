Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Lefkoşa Surlariçi çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu ile mücadeleyi her yönü ile yükseltme gayreti içerisinde olduklarını söyledi

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Spor Dairesi’nin işbirliğinde Lefkoşa Surlariçi ve bölge çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

“Çocuklarla Mutlu Bir Gün” temasıyla Afrodizyak Organizasyon tarafından planlanan etkinlik, Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, etkinlikte yaptığı konuşmada uyuşturucu ile mücadeleyi her yönüyle yükseltme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Ekonomik gelişmişlik yanında kişisel gelişimin de çok önemli olduğuna işaret eden Karaokçu, bu nedenle Kişisel Gelişim Seferberliği ve “Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi Projesi’ni eş zamanlı olarak yürütmekte olduklarını vurguladı.

“Dini, dili, ırkı ve nereden geldiği ayrımı yapmadan bu çalışmaları yürütüyoruz” diyen Karaokçu, “Geleceğimiz olan çocuklara herkes destek olmalıdır” ifadelerini kulandı.