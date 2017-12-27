Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı

Koruçam’da bugün meydana gelen av kazasında Hasan Rifater sol gözünden ciddi şekilde yaralandı.

Koruçam’daki av kazası 12:30 sıralarında 49 numaralı ava açık bölgede meydana geldi.

68 yaşındaki Ş.A.R isimli kişi kendi adına kayıtlı av tüfeği ile avlanırken, kekliğe ateş açtığı sırada saçmalar birlikte avlandığı kardeşi Hasan Rifater’in yüzüne isabet etti.

Olay sonucu Hasan Rifater sol gözden ciddi şekilde yaralandı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanaesine kaldırılan Rifater’e yapılan müdahalenin ardından müşahade altına alındı.

Olaya neden olan Rifater’in kardeş Ş.A.R hakkında ise soruştuma başlatıldı….Polis soruşturması sürüyor.