- İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- “İstibdat Kumpanyası” Bugün Lefkoşa’Da Tiyatro Severlerle Buluşacak
- Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- Afganistan’Da Madende Göçük
- Öykü Ve Şiir Yarışması Düzenleniyor
- Filede Daü, Laü Ve Çamlık Galip
- Sivri Gururlandırdı
- Ydü İçin Kupa Günü
- Brezilya’Dan Venezuela’Ya Diplomatik Misilleme
- Ydü Ve Ukü Avantajlı
- Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- Birleşik Krallık Kara Teslim Oldu
- Cahitoğlu Sivri İle Görüştü
- Dartsa Devam Edildi
- İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- Çin’De Bilişim Suçlularına Operasyonunda 177 Kişi Gözaltına Alındı
- Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- Liseler Futsalda Htl Ve Nkl Şampiyon
- Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- “Abd’Nin Kudüs Kararının Ardından Gözaltılar Arttı”
- Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Ysk’Dan Uyarı
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Göç-Taş Tiyatro Atölyesi Çalışmalarına Başlıyor
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Dünyanın En Büyük Amfibik Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
Gerileri
- Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Ysk’Dan Uyarı
Karakter boyutu :
27 Aralık 2017 Çarşamba Saat 19:37
Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
Koruçam’da bugün meydana gelen av kazasında Hasan Rifater sol gözünden ciddi şekilde yaralandı. Koruçam’daki av kazası 12:30 sıralarında 49 numaralı ava açık bölgede meydana geldi. 68 yaşındaki Ş.A.R isimli kişi kendi adına kayıtl
Koruçam’da bugün meydana gelen av kazasında Hasan Rifater sol gözünden ciddi şekilde yaralandı.
Koruçam’daki av kazası 12:30 sıralarında 49 numaralı ava açık bölgede meydana geldi.
68 yaşındaki Ş.A.R isimli kişi kendi adına kayıtlı av tüfeği ile avlanırken, kekliğe ateş açtığı sırada saçmalar birlikte avlandığı kardeşi Hasan Rifater’in yüzüne isabet etti.
Olay sonucu Hasan Rifater sol gözden ciddi şekilde yaralandı.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanaesine kaldırılan Rifater’e yapılan müdahalenin ardından müşahade altına alındı.
Olaya neden olan Rifater’in kardeş Ş.A.R hakkında ise soruştuma başlatıldı….Polis soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Ebys’Ye Tepki
- Paramedikler Günü
- 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » Ctp Milletvekili Adayları Esentepe’Yi Ziyaret Etti
- » Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu’Ndan Tak’A Kutlama Mesajı
- » Benan: Çekilen Acıları Unutmak Mümkün Değil
- » Koopbank, Tak’In 44’Üncü Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
- » El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı
- » Instagram’A “Hashtag Takip Etme” Özelliği Geldi
- » Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
- » Ysk’Nın Seçim Tavkim Süreci Devam Ediyor
- » Trafik Kazasında Bağtyyar Reyimov Ağır Yaralandı
- » Big Boss Zanlılarına Sekizer Gün Daha Tutukluluk
- » Hp Adaylar Lefke Ve Gemikonağı’Nı Ziyaret Etti
- » Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- » Sos Çocuk Köyü’Ne Anlamlı Destek
- » Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
- » Ercan’Da Para Kambiyo Yasası’Na Aykırı Hareket Eden İki Yolcu Tespit Edildi
- » Gelincik’Te 37 Yaşındaki Şule Araca Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- » Türkiye’Den Veto Edilen Kudüs Tasarısına Tepki Geldi
- » Çavuşoğlu, Kudüs Tasarısına İlişkin, Güçlü Bir Destek Bekliyoruz
- » Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi
- » Mesut Yılmaz’In Acı Günü
- » Rüya Taner Büyüledi
- » Abd’de Tren Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
- » Arkadaşa Yılbaşı Hediyesi
- » Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » Akıncı: Tak Çok Önemli Bir Görev İfa Ediyor
- » “Turkuaz” Sergisi Bu Akşam Açıldı
- » “Gençlik Dairesi Köyümüzde” Porjesinde Çocuklar Tatlısu’Daydı
- » Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir
- » Meclis Yılın Son Birleşimini Gerçekleştirdi
- » Gardiyanoğlu, İstifa Etti
- » 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- » Ysk Başkanı Şefik Yeni Sistemde Nasıl Oy Kullanılacağını Anlattı
- » Çağlar Ve Özcenk, Akpa Toplantılarına Katıldı
- » Tak Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Siber’İ Ziyaret Etti
- » İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- » 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- » “İstibdat Kumpanyası” Bugün Lefkoşa’Da Tiyatro Severlerle Buluşacak
- » Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- » İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- » Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- » Ulaştırma İçin Eylem Planı
- » Afganistan’Da Madende Göçük
- » Öykü Ve Şiir Yarışması Düzenleniyor
- » Filede Daü, Laü Ve Çamlık Galip
- » Sivri Gururlandırdı
- » Ydü İçin Kupa Günü
- » Brezilya’Dan Venezuela’Ya Diplomatik Misilleme
- » Ydü Ve Ukü Avantajlı
- » Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- » Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- » Birleşik Krallık Kara Teslim Oldu
- » Cahitoğlu Sivri İle Görüştü
- » Dartsa Devam Edildi
- » İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- » Çin’De Bilişim Suçlularına Operasyonunda 177 Kişi Gözaltına Alındı
- » Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- » Liseler Futsalda Htl Ve Nkl Şampiyon
- » Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- » “Abd’Nin Kudüs Kararının Ardından Gözaltılar Arttı”
- » Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- » Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- » Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- » Göç-Taş Tiyatro Atölyesi Çalışmalarına Başlıyor
- » Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- » Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- » Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- » Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- » Dünyanın En Büyük Amfibik Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans