- İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- “İstibdat Kumpanyası” Bugün Lefkoşa’Da Tiyatro Severlerle Buluşacak
- Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- Afganistan’Da Madende Göçük
- Öykü Ve Şiir Yarışması Düzenleniyor
- Filede Daü, Laü Ve Çamlık Galip
- Sivri Gururlandırdı
- Ydü İçin Kupa Günü
- Brezilya’Dan Venezuela’Ya Diplomatik Misilleme
- Ydü Ve Ukü Avantajlı
- Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- Birleşik Krallık Kara Teslim Oldu
- Cahitoğlu Sivri İle Görüştü
- Dartsa Devam Edildi
- İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- Çin’De Bilişim Suçlularına Operasyonunda 177 Kişi Gözaltına Alındı
- Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- Liseler Futsalda Htl Ve Nkl Şampiyon
- Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- “Abd’Nin Kudüs Kararının Ardından Gözaltılar Arttı”
- Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Ysk’Dan Uyarı
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Göç-Taş Tiyatro Atölyesi Çalışmalarına Başlıyor
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Dünyanın En Büyük Amfibik Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
- Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Ysk’Dan Uyarı
Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
En büyük sosyal medya platformu olan Facebook’un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger’daki tehlike korkuttu. Haberler kötü, Messenger’da hiç fark etmeden hackerlar tarafından sömürülebilir hatta soyulabilirsiniz.
Hem Facebook hesabınız, hem paranız bu virüsle tehlikede. Bu haber Facebook kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor. Facebook Messenger’dan arkadaş listesine zararlı yazılımın yüklendiği video dosyasının bağlantısını gönderen program, Messenger’ın masaüstü versiyonunu kontrol altına alarak, hem kripto para kazıyor, hem de kullanıcı hesaplarını çalabiliyor.
Webtekno’da yer alan habere göre bu siber saldırıda amaç olabildiğince çok kişiye ulaşmak. Araştırmacılar ne kadar çok kullanıcıya erişilirse, edinilecek olası kazancın da o denli yüksek olacağını söylüyorlar. Siber saldırganlar kripto para toplayan zararlı bir yazılımı Facebook Messenger üzerinden yayıyorlar.
Trend Micro siber güvenlik firmasının araştırmacılarına göre ‘Digmine’ adı verilen bu yazılım, kendisini yazan yazılımcılar adına ‘Monero’ kazmak için maksimum sayıda makineye ulaşmayı hedefliyor. Yazılım aynı zamanda Facebook hesaplarını da ele geçirebiliyor. Bot olarak adlandırılan yazılımı tespit eden Trend Micro ‘Digimine’ın video dosyası gibi tasarlandığını belirtiyor. Bununla birlikte sadece Messenger’ın masa üstü versiyonu üzerinden, Chrome tarayıcısı vasıtasıyla bulaşıyor yazılım. Eğer yazılımı Messenger üzerinden örneğin bir mobil telefonda açarsanız, Digmine aktif hale gelemiyor. Fakat yine de oldukça tehlikeli statüde olduğu değerlendiriliyor yazılımın. Zira saldırganların hesabınızı ele geçirmelerini sağladığı gibi, bilgisayarınızı da yavaşlatabiliyor ve arkadaşlarınızı hedef almak için Facebook hesabınızı kullanabiliyor.
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Ebys’Ye Tepki
- Paramedikler Günü
- 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » Ctp Milletvekili Adayları Esentepe’Yi Ziyaret Etti
- » Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu’Ndan Tak’A Kutlama Mesajı
- » Benan: Çekilen Acıları Unutmak Mümkün Değil
- » Koopbank, Tak’In 44’Üncü Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
- » El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı
- » Instagram’A “Hashtag Takip Etme” Özelliği Geldi
- » Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
- » Ysk’Nın Seçim Tavkim Süreci Devam Ediyor
- » Trafik Kazasında Bağtyyar Reyimov Ağır Yaralandı
- » Big Boss Zanlılarına Sekizer Gün Daha Tutukluluk
- » Hp Adaylar Lefke Ve Gemikonağı’Nı Ziyaret Etti
- » Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- » Sos Çocuk Köyü’Ne Anlamlı Destek
- » Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
- » Ercan’Da Para Kambiyo Yasası’Na Aykırı Hareket Eden İki Yolcu Tespit Edildi
- » Gelincik’Te 37 Yaşındaki Şule Araca Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- » Türkiye’Den Veto Edilen Kudüs Tasarısına Tepki Geldi
- » Çavuşoğlu, Kudüs Tasarısına İlişkin, Güçlü Bir Destek Bekliyoruz
- » Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi
- » Mesut Yılmaz’In Acı Günü
- » Rüya Taner Büyüledi
- » Abd’de Tren Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
- » Arkadaşa Yılbaşı Hediyesi
- » Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » Akıncı: Tak Çok Önemli Bir Görev İfa Ediyor
- » “Turkuaz” Sergisi Bu Akşam Açıldı
- » “Gençlik Dairesi Köyümüzde” Porjesinde Çocuklar Tatlısu’Daydı
- » Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir
- » Meclis Yılın Son Birleşimini Gerçekleştirdi
- » Gardiyanoğlu, İstifa Etti
- » 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- » Ysk Başkanı Şefik Yeni Sistemde Nasıl Oy Kullanılacağını Anlattı
- » Çağlar Ve Özcenk, Akpa Toplantılarına Katıldı
- » Tak Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Siber’İ Ziyaret Etti
- » İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- » 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- » “İstibdat Kumpanyası” Bugün Lefkoşa’Da Tiyatro Severlerle Buluşacak
- » Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- » İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- » Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- » Ulaştırma İçin Eylem Planı
- » Afganistan’Da Madende Göçük
- » Öykü Ve Şiir Yarışması Düzenleniyor
- » Filede Daü, Laü Ve Çamlık Galip
- » Sivri Gururlandırdı
- » Ydü İçin Kupa Günü
- » Brezilya’Dan Venezuela’Ya Diplomatik Misilleme
- » Ydü Ve Ukü Avantajlı
- » Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- » Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- » Birleşik Krallık Kara Teslim Oldu
- » Cahitoğlu Sivri İle Görüştü
- » Dartsa Devam Edildi
- » İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- » Çin’De Bilişim Suçlularına Operasyonunda 177 Kişi Gözaltına Alındı
- » Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- » Liseler Futsalda Htl Ve Nkl Şampiyon
- » Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- » “Abd’Nin Kudüs Kararının Ardından Gözaltılar Arttı”
- » Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- » Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- » Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- » Göç-Taş Tiyatro Atölyesi Çalışmalarına Başlıyor
- » Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- » Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- » Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- » Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- » Dünyanın En Büyük Amfibik Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans