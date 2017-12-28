Rusya’Da Patlama: 9 Yaralı

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bir mağazada patlama meydana geldi.İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, olay yerinden 50'den fazla kişi tahliye edildi. Rus haber Ajansı RİA Novosti’nin haberine göre patlanın nedeni henüz