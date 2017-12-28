- Ydü Den 4.kupa
- Benter :vakıf Arazisine ‘İmam Hatip Yapılacak’ Söylemleri Doğru Değil
- Rusya’Da Patlama: 9 Yaralı
- “İstibdat Kumpanyası” Bugün Lefkoşa’Da Tiyatro Severlerle Buluşacak
- Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- Afganistan’Da Madende Göçük
- İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- Öykü Ve Şiir Yarışması Düzenleniyor
- Filede Daü, Laü Ve Çamlık Galip
- Sivri Gururlandırdı
- Ydü İçin Kupa Günü
- Brezilya’Dan Venezuela’Ya Diplomatik Misilleme
- Ydü Ve Ukü Avantajlı
- Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- Cahitoğlu Sivri İle Görüştü
- Dartsa Devam Edildi
- İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- Çin’De Bilişim Suçlularına Operasyonunda 177 Kişi Gözaltına Alındı
- Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- Liseler Futsalda Htl Ve Nkl Şampiyon
- Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- “Abd’Nin Kudüs Kararının Ardından Gözaltılar Arttı”
- Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- Birleşik Krallık Kara Teslim Oldu
- Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- Ysk’Dan Uyarı
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Benter :vakıf Arazisine ‘İmam Hatip Yapılacak’ Söylemleri Doğru Değil
- Rusya’Da Patlama: 9 Yaralı
- Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
- Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
Benter :vakıf Arazisine ‘İmam Hatip Yapılacak’ Söylemleri Doğru Değil
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, BRT’ye evkafın çalışmalarını anlattı.
Benter, vakıfların hem gelirlerini artırması hem de günün ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapması için kendini güncellemesi gerektiğini vurguladı, bu yönde yapılan çalışmalara dikkat çekti.
Vakıf arazisine imam hatip yapılacak iddialarına ise Benter, “tamamen saçmalık” yanıtını verdi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk oldu, vakıfların çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Benter, vakıfçılığın en basit terimiyle karşılık beklemeden iyilik yapmak anlamına geldiğini anımsatarak, Kıbrıs’taki vakıfların da bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Adanın yüzde 30’unun vakıf malı olduğunu ve her yerde vakfa ait alanlar bulunduğunu belirten Benter, gelinen aşamada vakıf mallarının İngiliz döneminden başlayarak Vakıflar mülkiyetinden çıkarılarak başkasının üzerine geçirildiğini veya toplumdaki vakıf bilincinin yok olduğunu anlattı.
Vakıf mallarının vakıf amacıyla çalıştırılmamasının zaman içerisinde vakfı önemsiz bir kurum haline getirdiğini belirten Benter,göreve geldiğinde ilk olarak vakıf mallarını ortaya çıkarmak ve onlara sahip çıkmak için girişim başlattıklarını, 2013’te 70 bin olan yardım bütçesinin bu yıl 4 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı.
Benter, tam olarak vakıf mallarını ortaya çıkarmak için hukuki yönden de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, vakıf malını haksız yere alan kişilere yönelik girişimlerinin süreceğini anlattı.
Benter, Vakıflar idaresinin görevlerinden birinin de güzel işler yapanlara destek olmak olduğunu, bu çerçevede LTB’ninKadın Sığınma Evi projesini desteklediklerini belirtti.
Yardım yapan kurumların çalışmalarını kolaylaştırma adına kirayı düşük tuttuklarını, maddi imkanı olmayan yaşlıları ise senelik paralarını vakıfların ödeyebileceği bir düzenlemeye gidilebileceğini belirten Benter, engelli bakım evinde buna benzer bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Benter, topluma yararı olacak her projeye destek verdiklerini ve kira ücretlerini de yardım için kullanılacak alanlardasembolik tuttuklarını belirterek, fakir çocukların da gidebileceği eğitim kurumlarının desteklendiğini anlattı.
İmam hatip açılacak iddialarını “tamamen saçmalık” olarak nitelendiren Benter, Türkiye maarif vakfının şimdiye kadar dini vasfı olan bir okul açmadığını anlattı.
- 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- Ulaştırma İçin Eylem Planı
- İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’Ndan Açıklama
- Ebys’Ye Tepki
- Paramedikler Günü
- 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » Ctp Milletvekili Adayları Esentepe’Yi Ziyaret Etti
- » Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu’Ndan Tak’A Kutlama Mesajı
- » Benan: Çekilen Acıları Unutmak Mümkün Değil
- » Koopbank, Tak’In 44’Üncü Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
- » El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı
- » Ysk’Nın Seçim Tavkim Süreci Devam Ediyor
- » Çavuşoğlu, Kudüs Tasarısına İlişkin, Güçlü Bir Destek Bekliyoruz
- » Instagram’A “Hashtag Takip Etme” Özelliği Geldi
- » Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
- » Big Boss Zanlılarına Sekizer Gün Daha Tutukluluk
- » Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
- » Trafik Kazasında Bağtyyar Reyimov Ağır Yaralandı
- » Ercan’Da Para Kambiyo Yasası’Na Aykırı Hareket Eden İki Yolcu Tespit Edildi
- » Rüya Taner Büyüledi
- » Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
- » Hp Adaylar Lefke Ve Gemikonağı’Nı Ziyaret Etti
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Gelincik’Te 37 Yaşındaki Şule Araca Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
- » Sos Çocuk Köyü’Ne Anlamlı Destek
- » Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- » Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi
- » Arkadaşa Yılbaşı Hediyesi
- » Türkiye’Den Veto Edilen Kudüs Tasarısına Tepki Geldi
- » Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir
- » 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- » Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » “Turkuaz” Sergisi Bu Akşam Açıldı
- » Mesut Yılmaz’In Acı Günü
- » “Gençlik Dairesi Köyümüzde” Porjesinde Çocuklar Tatlısu’Daydı
- » Abd’de Tren Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
- » Ysk Başkanı Şefik Yeni Sistemde Nasıl Oy Kullanılacağını Anlattı
- » Akıncı: Tak Çok Önemli Bir Görev İfa Ediyor
- » Siber’İn Mal Bildirim Yasası” İle İlgili Açıklaması
- » Meclis Yılın Son Birleşimini Gerçekleştirdi
- » Tak Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Siber’İ Ziyaret Etti
- » Çağlar Ve Özcenk, Akpa Toplantılarına Katıldı
- » Ydü Den 4.kupa
- » Benter :vakıf Arazisine ‘İmam Hatip Yapılacak’ Söylemleri Doğru Değil
- » Rusya’Da Patlama: 9 Yaralı
- » “İstibdat Kumpanyası” Bugün Lefkoşa’Da Tiyatro Severlerle Buluşacak
- » Koruçam’Da Av Kazası… Hasan Rifater Gözünden Yaralandı
- » İnşaat Mühendisler Odası Yeni Yıl Resepsiyonu Verdi
- » Ktoeös, Meclis Önünde Eylem Yaptı
- » Ulaştırma İçin Eylem Planı
- » Afganistan’Da Madende Göçük
- » İran, Kudüs’Ü Sürekli Başkent İlan Etti
- » Öykü Ve Şiir Yarışması Düzenleniyor
- » Filede Daü, Laü Ve Çamlık Galip
- » Sivri Gururlandırdı
- » Ydü İçin Kupa Günü
- » Brezilya’Dan Venezuela’Ya Diplomatik Misilleme
- » Ydü Ve Ukü Avantajlı
- » Doğancı’Da Yarın Elektrik Kesintisi Var
- » 27 Aralık Atatürk Koşuları İskele’De Yapıldı
- » Lefkoşa’Da Uyuşturucu İle Mücadele Etkinliği
- » Cahitoğlu Sivri İle Görüştü
- » Dartsa Devam Edildi
- » İzcan : Halka Hizmete Hazırız
- » Çin’De Bilişim Suçlularına Operasyonunda 177 Kişi Gözaltına Alındı
- » Vladimir Putin Başkanlık İçin Resmen Aday Oldu
- » Liseler Futsalda Htl Ve Nkl Şampiyon
- » Ysk Resmi Web Sitelerini Açıkladı
- » “Abd’Nin Kudüs Kararının Ardından Gözaltılar Arttı”
- » Türkiye’Nin İlk 4K Çözünürlüklü Planetaryumu Açıldı
- » Birleşik Krallık Kara Teslim Oldu
- » Facebook’Da Mesajlaşırken Dikkat!
- » Yüksek Seçim Kurulu’Ndan Duyuru
- » Ülkü Ocakları’Ndan Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı
- » Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’Ndan Şehit Ailelerine Yemek
- » Ysk’Dan Uyarı
- » Esed Rejimi 70 Bine Yakın Varil Bombası Kullandı
- » Denktaş’Tan Ahmet Sivri Mesajı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans