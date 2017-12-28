Benter :vakıf Arazisine ‘İmam Hatip Yapılacak’ Söylemleri Doğru Değil

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, BRT’ye evkafın çalışmalarını anlattı.

Benter, vakıfların hem gelirlerini artırması hem de günün ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapması için kendini güncellemesi gerektiğini vurguladı, bu yönde yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Vakıf arazisine imam hatip yapılacak iddialarına ise Benter, “tamamen saçmalık” yanıtını verdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk oldu, vakıfların çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Benter, vakıfçılığın en basit terimiyle karşılık beklemeden iyilik yapmak anlamına geldiğini anımsatarak, Kıbrıs’taki vakıfların da bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adanın yüzde 30’unun vakıf malı olduğunu ve her yerde vakfa ait alanlar bulunduğunu belirten Benter, gelinen aşamada vakıf mallarının İngiliz döneminden başlayarak Vakıflar mülkiyetinden çıkarılarak başkasının üzerine geçirildiğini veya toplumdaki vakıf bilincinin yok olduğunu anlattı.

Vakıf mallarının vakıf amacıyla çalıştırılmamasının zaman içerisinde vakfı önemsiz bir kurum haline getirdiğini belirten Benter,göreve geldiğinde ilk olarak vakıf mallarını ortaya çıkarmak ve onlara sahip çıkmak için girişim başlattıklarını, 2013’te 70 bin olan yardım bütçesinin bu yıl 4 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı.

Benter, tam olarak vakıf mallarını ortaya çıkarmak için hukuki yönden de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, vakıf malını haksız yere alan kişilere yönelik girişimlerinin süreceğini anlattı.

Benter, Vakıflar idaresinin görevlerinden birinin de güzel işler yapanlara destek olmak olduğunu, bu çerçevede LTB’ninKadın Sığınma Evi projesini desteklediklerini belirtti.

Yardım yapan kurumların çalışmalarını kolaylaştırma adına kirayı düşük tuttuklarını, maddi imkanı olmayan yaşlıları ise senelik paralarını vakıfların ödeyebileceği bir düzenlemeye gidilebileceğini belirten Benter, engelli bakım evinde buna benzer bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Benter, topluma yararı olacak her projeye destek verdiklerini ve kira ücretlerini de yardım için kullanılacak alanlardasembolik tuttuklarını belirterek, fakir çocukların da gidebileceği eğitim kurumlarının desteklendiğini anlattı.

İmam hatip açılacak iddialarını “tamamen saçmalık” olarak nitelendiren Benter, Türkiye maarif vakfının şimdiye kadar dini vasfı olan bir okul açmadığını anlattı.