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Kıb-Süt Üretime Başladı
Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi, fason üretime başladı.
Üretime başlanması dolayısıyla bugün tören düzenlendi.
Ekim ayında 13 süt üreticisi tarafından kurulan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi, fason üretime başladı.
Üretimin başlaması nedeniyle Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Öz-Süt tesislerinde tören düzenlendi.
Törene, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de katıldı.
Kıb-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Anıt , törende yaptığı konuşmada kooperatif kurmak için 15 ay önce yola çıktıklarını belirterek bu süre içerisinde bıkmadan usanmadan uğraş verdiklerini anlattı.
Anıt Bundan sonraki süreçte diğer hayvancıların da kooperatife üye olması temennisinde bulundu.
Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Adil Onat da Birlik olarak 15 yıldır kooperatifçiliği savunduklarını vurguladı..
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de kooperatifçiliğin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini global krizlerin bu şekilde hareket etmekle aşılabileceğini belirtti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans