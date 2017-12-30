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Erdoğan 2018 Yılı Bütçesini Onayladı
30 Aralık 2017 Cumartesi Saat 09:38

Erdoğan 2018 Yılı Bütçesini Onayladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa'n

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa’nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının bendi uyarınca, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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