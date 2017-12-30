Çavuşoğlu, Tillerson İle Görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tillerson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğ