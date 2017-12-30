Türkiye’Den Abd Açıklaması: Güvence Verilmedi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden bir açıklama yapıldı.

Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu.

Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ekim ayında aldığı kararın ardından mütekabiliyet ilkesi esasında benzer ifadelerle bir açıklama yaparak ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, yargı süreci ile ilgili herhangi bir güvence verilmediği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasında, ABD’nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edilmişti.