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Apple’A 1 Trilyon Dolarlık Dava
30 Aralık 2017 Cumartesi Saat 09:41

Apple’A 1 Trilyon Dolarlık Dava

iPhone kullanıcıları, yeni iPhone'larla gelen iOS güncellemeleriyle birlikte kullanımdaki eski telefonların yavaşladığını iddia ederken, bugüne kadar bu konuyla ilgili bir net kanıt sunulamamıştı. Ancak son yapılan testlerde Apple�

iPhone kullanıcıları, yeni iPhone’larla gelen iOS güncellemeleriyle birlikte kullanımdaki eski telefonların yavaşladığını iddia ederken, bugüne kadar bu konuyla ilgili bir net kanıt sunulamamıştı.

Ancak son yapılan testlerde Apple’ın eski iPhone’ların hızını bilerek düşürdüğü ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Apple’a ilk kişisel dava açıldı.

Şirket, son zamanların en büyük tazminat davası ile karşı karşıya.

iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple’a 1 trilyon dolarlık dava açılıyor. Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan 999,999,999,000 dolar talep ediyor.

Reddit kullanıcıları uzun süreli kullanım sonrası şarj kapasitesi düşen iPhone’ların yavaşladığını belirtmişti.

Değişim öncesi 600 MHz’de çalışan iPhone işlemcisi, yeni pil ile birlikte 1400 MHz hıza ulaşmış.

Mobil cihazlar için Benchmark testleri yapan John Poole, yeni iOS’lar ile birlikte gelen yavaşlamanın çözümü için cihazın değil, pilin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Poole, iOS güncellemeleriyle cihazın pil durumuna göre telefonun performansının belirlendiğini ifade ediyor.

Techcrunh isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Apple durumla ilgili bir açıklama yaparak kullanıcıların “Apple eski iPhone’ları bilerek mi yavaşlatıyor?” sorusuna yanıt verdi.

Apple, her zaman kullanıcı deneyimi ve cihazların kullanım ömrünün en üst seviyede tutulmasının amaçlandığını belirtti. Lityum-ion pillerin düşük sıcaklıklarda ve uzun yıllar kullanım sonrasında performansında düşüş olduğuna ve aniden kapandığına dikkat çeken Apple, geçtiğimiz yıl bunu önlemek için bir adım atıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Geçen yıl iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE‘lerin beklenmedik şekilde kapanmasının önüne geçmek için düzenlemeler yaptık”

 

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