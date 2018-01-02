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Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı
02 Ocak 2018 Salı Saat 09:22

Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı

Hamas, Filistin yönetimine, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı "barış sürecini sonlandırma" çağrısı yaptı. Hamas, Filistin yönetimine, işgal al

Hamas, Filistin yönetimine, Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı “barış sürecini sonlandırma” çağrısı yaptı.

Hamas, Filistin yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı “barış sürecini sonlandırma” çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, Filistin toprağı olan Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına karşı “güvenlik koordinasyonu ile barış sürecinin sonlandırılması gerektiğini” belirtti.

Likud Partisinin kararına karşın Filistin Kurtuluş Örgütünün yolunu, Filistin halkının seçeneği olan direnişe doğru düzeltmesi gerektiğine dikkati çeken Kanu, Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik projeleri düşürme ve Filistinlilerin ellerinden alınan haklarını geri getirmenin ancak direnişle olacağını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, “Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara’nın kurtuluşunun 50’nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara’da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

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Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı Haberi

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