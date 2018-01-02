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02 Ocak 2018 Salı Saat 09:22
Tüm Sürücülerin Dikkatine!
Polis Genel Müdürlüğü Geçitköy - Çamlıbel arasındaki yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle yolun kayganlaştığını duyurarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Polis Genel Müdürlüğü Geçitköy – Çamlıbel arasındaki yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle yolun kayganlaştığını duyurarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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