Sabaha karşı meydana gelen kazada ölen kadının kimliği de tespit edildi.

Aziz Türkseverin de hayatıni kaybettiği kazada ölen kadın şahsın, 53 yaşındaki Kuzey İrlanda vatandaşı adada turist olarak bulunan June Knight olduğu tespit edildi.

Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Adnan Tokmak hakkında ise çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.