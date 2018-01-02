Albayrak’Tan Türkiye’Nin İlk Sondaj Gemisi İle İlgili Açıklama

Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, kısa süre içerisinde Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin Akdeniz’de çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak’ın açıklaması şöyle:

“İşte gururumuz, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur.İşte gururumuz, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi. İnşallah kısa süre içinde, yeni ismi ve Ay-Yıldızlı bayrağımız ile “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’e uğurlayacağız. Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur.”